เตรียมฝากขัง-ค้านประกันตัว "กาน เวลไฟร์"

ความคืบหน้าเหตุยิงอุกอาจบนทางด่วน ย่านประชาชื่น จนนำไปสู่การจับกุมตัว นายสงกรานต์ หรือ กาน เวลไฟร์ ที่เกาะช้างใต้ และนำตัวส่งมาสอบปากคำ ที่ สน.ประชาชื่น
ล่าสุดหลังควบคุมตัวนายสงกรานต์ มาถึง พนักงานสอบสวนสอบปากคำนานหลายชั่วโมง จนกระทั่งถูกนำตัวเข้าห้องควบคุมตัว สน.ประชาชื่น สภาพนายสงกรานต์ ยังสวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงขายาวสีขาว ชุดเดิมตั้งแต่ถูกจับกุมตัว ร่างกายค่อนข้างอิดโรยและอ่อนเพลีย เมื่อเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้ว นายสงกรานต์ ได้ฟุบหลับไปกับพื้นห้องควบคุมตัวทันที
สำหรับเรื่องคดี วันนี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จะเข้าร่วมสอบปากคำนายสงกรานต์ เพิ่มเติม เบื้องต้นเจ้าตัว ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุยิงหนุ่มอายุ 34 ปี จริง เนื่องจากขับรถปาดหน้าก่อนจะมีปากเสียงโดยให้การว่าเป็นการป้องกันตนเอง ตามคลิปวงจรปิดที่ปรากฏบนสื่อ ปฏิเสธไม่เคยมีเรื่องบาดหมางมาก่อน เป็นเหตุเฉพาะหน้าบนทางด่วนเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาปฏิเสธการทำแผน เนื่องจากให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ และมีการชี้จุดพฤติการก่อเหตุภายในรถตู้เวลไฟร์ โดยใช้มือซ้ายจับพวงมาลัย มือขวาถือปืน ลดกระจกด้านข้างฝั่งที่นั่งด้านซ้าย โน้มตัวออกไปยิง เพื่อประกอบสำนวนคดี โดยพบข้อมูลมีผู้ต้องหาก่อเหตุเพียงคนเดียว และในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ฝากขัง โดยชั้นสอบสวนคัดค้านการประกันตัว เพราะมีพฤติกาณ์หลบหนีและคดีมีอัตราโทษสูง