กสทช.กำชับค่ายมือถือดูแลคุณภาพสัญญาณ ช่วงปีใหม่ 2569

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง เริ่มต้นปีใหม่ และประชาชนจะนิยมติดต่อสื่อสารและอวยพรด้วยข้อความผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงช่องทางในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสื่อสารและป้องกันมิให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง จึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพิ่มขีดความสามารถ และระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งเตรียมบุคลากรเพื่อแก้ไขปรับปรุงกรณีเกิดปัญหา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะมาถึง
“สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งานในช่วงเวลาแห่งความสุขวันหยุดปีใหม่นี้”