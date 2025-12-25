เปิดฉากประชุม GBC ไทย-กัมพูชา เต็มคณะ

บรรยากาศก่อนการประชุมฝ่ายเลขานุการชายแดนทั่วไป หรือ GBC นัดพิเศษ ครั้งที่ 3 หารือสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา เป็นไปตามนัดหมาย เมื่อ พลตรีแญม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา พร้อมคณะดินทางมาถึง โดย พันเอกกรวรานนท์ กลั่นพรหมสุวรรณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมตัวแทน GBC ฝ่ายไทย ให้เกียรติเดินไปรับถึงหน้าด่านกัมพูชา มีการจับมือทักทายด้วยบรรยากาศเป็นมิตร ก่อนนำคณะ GBC กัมพูชาเข้าฝั่งไทย และพาเข้าห้องประชุม ชั้น 3 ของอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยในห้องประชุมมีพลเอกณัฐพงษ์ เผ่าแก้ว รองเลขาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะ เลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ให้การต้อนรับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพเพียง 3 นาที ก่อนเริ่มต้นการประชุมหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการ โดยมีพลจัตวา ซัมซุล บิน มุซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย และคณะผู้สังเกตการณ์จากอาเซียน หรือ AOT ร่วมสังเกตการณ์การประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอ เพื่อนำไปสู้การแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ในวันนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาการประชุมในวันนี้ว่า ทางกัมพูชาจะเสนอประเด็นการหารืออะไรบ้าง และจะโต้แย้งข้อเสนอฝั่งไทยอย่างไร เมื่อไทยยังยืนยันชัดเจนว่าต้องหยุดยิง ต่อเนื่อง จริงใจ และเก็บกู้ทุนระเบิดจริงจัง