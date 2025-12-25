ผบ.ตร.กำชับมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากโดรน เฝ้าระวังน่านฟ้าเข้มข้น

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วานนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
ทั้งนี้ จากสถานการณ์พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 20-23 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งพบโดรนบินในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลายครั้ง ซึ่งได้มีการใช้เครื่องมือพิเศษเข้าตรวจสอบ แต่ไม่พบพยานหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นโดรน โดยยังคงดำรงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ในการเฝ้าระวังเข้มข้น
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก เน้นการป้องกัน (บังคับใช้กฎ No-Fly Zone หรือ เขตห้ามบินโดรน) การสืบสวน และความมั่นคง ใช้โมเดล "สังเกต-คัดกรอง-รายงาน" โดยเจ้าหน้าที่สายตรวจใช้แอปพลิเคชันคัดกรองวัตถุ หากสงสัยให้รายงาน "ศูนย์โดรนนครบาล" ทันที เพื่อประสานชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสกัดกั้น รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล โดยบูรณาการฐานข้อมูลการลงทะเบียนโดรนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และการอนุญาตบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อคัดกรองประเภทของโดรน
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นวัตถุบนท้องฟ้าลักษณะคล้ายโดรน ขอให้ทำ 3 ขั้น ตอน "สังเกต บันทึกหลักฐาน และแจ้งเบาะแส"
1. สังเกตให้แน่ใจว่าใช่โดรนหรือไม่ โดยมีวิธีสังเกตความแตกต่างระหว่าง "โดรน" กับ เครื่องบิน หรือ ดวงดาว ดังนี้
ความแตกต่างระหว่าง "โดรน กับ เครื่องบิน"
- โดรนจะบินต่ำ หรือลอยนิ่งอยู่กับที่ และสามารถเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว/หักศอกได้ / เครื่องบินจะบินสูง และเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามเส้นทาง
- โดรนจะมีไฟกระพริบถี่ๆ หลายสี (เขียว, แดง, ขาว) / เครื่องบิน ไฟกระพริบเป็นจังหวะมาตรฐาน
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน "Flightradar24" จะมีฟังก์ชันกล้องส่องเครื่องบิน โดยจะปรากฏข้อมูลพิกัด เที่ยวบิน แต่หากส่องกล้องแล้วไม่ปรากฏข้อมูล อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นโดรน
ความแตกต่างระหว่าง "โดรน กับ ดวงดาว"
- โดรน เคลื่อนที่ได้ เมื่อเทียบกับยอดตึก เสาไฟ / ดวงดาว จะอยู่นิ่งในตำแหน่งเดิม แม้อาจจะดูระยิบระยับ ยกเว้นดาวเทียม จะเคลื่อนที่ช้า ๆ เป็นเส้นตรง แสงสีขาวนิ่ง
- โดรน แสงไฟจะชัดเจน (เขียว, แดง, ขาว) ไม่ใช่แค่แสงสีขาว
2. บันทึกหลักฐาน หากพบเป้าหมายสงสัย ต้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ถ่ายคลิป) ให้ใช้งานได้จริง โดยถือกล้องให้นิ่งที่สุด ถ่ายต่อเนื่องอย่างน้อย 1 นาที เพื่อให้เห็นรูปแบบการเคลื่อนที่ชัดเจน โฟกัสที่แสงไฟ และทิศทางการบิน
3. แจ้งเบาะแส หากพบว่าเป็นโดรนต้องสงสัยในพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้แนวขึ้นลงเครื่องบิน แจ้งทันทีทางสายด่วน 191, ศูนย์โดรนนครบาล 02-126-7846