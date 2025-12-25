อนุญาตรถโดยสารสองชั้นใช้ทางหลวง 304 ชั่วคราว จนกว่าจะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการปะทะกันตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 348 ช่วงแก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก จังหวัดสระแก้วที่รถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางใช้เป็นทางเลี่ยงของทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 348 ช่วงแก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก จังหวัดสระแก้ว อยู่ใกล้พื้นที่ปะทะและเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากการสู้รบ ซึ่งทางกองกำลังบูรพาได้ประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน (19.00 - 05.00 น.) (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคง คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จึงได้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชน และมีมติอนุมัติผ่อนผันให้รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถโดยสารสองชั้น) สามารถเดินรถผ่านเส้นทางทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว เป็นการชั่วคราวจนกว่ากองกำลังบูรพาจะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว
โดยผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทาง ที่มีความจำเป็นต้องเดินรถเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 เนื่องจากเหตุการณ์สู้รบดังกล่าวและมีความจำเป็นต้องเดินรถบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเส้นทางลาดชัน ดังนี้
1. ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางที่เดินรถในเส้นทางที่มีความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับและควบคุมการใช้ความเร็วของผู้ขับรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางต้องนำรถเข้ารับการทดสอบระบบห้ามล้อในด้านต่าง ๆ เช่น การทำงานของปั๊มลม ตรวจประสิทธิภาพของปั๊มลมในขณะเครื่องยนต์ทำงาน เป็นต้น
3. ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางต้องเข้ารับการตรวจความพร้อมทั้งรถโดยสารและพนักงานขับรถ ในทุกเที่ยวการเดินรถ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) จังหวัดปราจีนบุรี หากพบว่าผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อประชาชน กรมฯ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. พนักงานขับรถโดยสารสองชั้นที่ต้องการเดินรถผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยง ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับรถขนาดใหญ่บนเส้นทางลาดชัน กับกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมายตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่จะนำรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางเดินรถเลี่ยงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 348 เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ให้ยื่นแบบคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) https://forms.gle/vVGgSiRiQrs7p4L66 ก่อนการเดินทาง หรือ ตาม QR Code ดังแนบ
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน เป็นมาตรการจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเลี่ยงพื้นที่อันตรายจากภัยสงคราม แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถไว้อย่างรัดกุมที่สุด ขอให้ประชาชนมั่นใจในการเดินทาง