มติ ภท.เสนอชื่อ "อนุทิน-สีหศักดิ์" เป็นแคนดิเดตนายกฯ

พรรคภูมิใจไทย เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยเนื้อหาระบุว่า พรรคภูมิใจไทย มีมติเสนอชื่อบุคคลที่พรรคเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 2 ท่าน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายสีหศักด์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งทั้ง 2 ได้ตอบรับแล้ว เหตุผลที่เสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค เนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรี ในปัจจุบัน มีประสบการณ์การบริหารประเทศ และได้รับการยอมรับสนับสนุนจากประชาชนให้ทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีภัยคุกคามหลายด้าน จำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีมาทำงานต่อเนื่อง และเห็นว่านายอนุทิน มีความเหมาะสมมากที่สุด
ในขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 2 นั้น เนื่องจากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถนำประเทศไทยกลับคืนสู่เวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี อีกทั้งทำงานกับฝ่ายการเมือง และฝ่ายความมั่นคงได้อย่างเป็นเอกภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน และนานาประเทศ
ส่วนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเคยได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนั้น ทั้ง 2 ท่าน ให้การตอบรับทำงานกับพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง หากพรรคภูมิใจไทย ได้รับการเลือกตั้งมากพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ทั้งนี้ ในการแถลงนโยบายพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ได้ประกาศต่อสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งว่า ให้ไปบอกประชาชนได้เลยว่า ถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยจะได้นางศุภจีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ