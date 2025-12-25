สื่อทำเนียบงดตั้งฉายา "รัฐบาลอนุทิน" เหตุเป็นรัฐบาลรักษาการ หลังนายกฯ ยุบสภาฯ

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์คำชี้แจง เรื่องตั้งฉายารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ว่า ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล มีมติงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ตามธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงปลายปีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล จะตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปี
แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นรัฐบาลรักษาการ หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงได้หารือกันและพิจารณาตามหลักปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก ว่า จะงดตั้งฉายารัฐบาล ในกรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาฯ กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนรัฐบาลทำงานยังไม่ครบปี กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และกรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ และยังมีความเห็นว่า หากมีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อาจถูกนำไปขยายผลในทางการเมือง หรือนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความขัดแย้ง ในช่วงเวลาที่กำลังเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล คาดหวังว่าภายหลังการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในปี 2569 จะได้มีการตั้งฉายาเพื่อสะท้อนการทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี ตามธรรมเนียมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล เคยงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำปี มาแล้ว เช่น ปี 2549-2550 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร -ปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รวมถึงปี 2556 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากประกาศยุบสภา ปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร และในปี 2561 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ