เริ่มวันนี้! เปิดด่านถาวร "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5"

รัฐบาลเดินหน้าเปิดใช้งานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) อย่างเป็นทางการ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป โดยด่านจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ผู้เดินทางและยานพาหนะต้องผ่านการตรวจของด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานดังกล่าว ณ บ้านดอนยม ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ เวลา 17.00 น. ร่วมกับท่านทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเชื่อมสัมพันธ์และการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของสองประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลเชิญชวนประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงของภูมิภาคให้คึกคักมากยิ่งขึ้น