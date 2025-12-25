xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดปรับลด [-100] รูปพรรณขายออก 66,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.08 น. ราคาทองปรับลดลง 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,750 บาท ขายออกบาทละ 65,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,430 บาท ขายออกบาทละ 66,650 บาท