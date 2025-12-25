บช.น.แจังปิดจราจร งาน Countdown Central World 2026 ถ.ราชดำริ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว งานเคานต์ดาวน์ Central World 2026 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 05.00 น. ของ 1 มกราคม 2569 ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนดังต่อไปนี้
ถ.ราชดำริ (แยกประตูน้ำ-แยกราชประสงค์) : ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 05.00 น ของวันที่ 1 มกราคม 2569 ส่วนตั้งแต่เวลา 16.00 น. (31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่จะทยอยปิดจราจรทางแยกข้างเคียง บนเส้นทางดังต่อไปนี้
- ถ.ราชดำริ (แยกราชประสงค์-ปากซอยมหาดเล็กหลวง 1)
- ถ.พระรามที่ 1 (แยกเฉลิมเผ่า-แยกราชประสงค์)
- ถ.เพลินจิต (แยกราชประสงค์-แยกชิดลม)
- ถ.ราชปรารภ (แยกนิคมมักกะสัน-แยกประตูน้ำ)
- ถ.เพชรบุรี (แยกชิดลม-แยกประตูน้ำ)
นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บก.น.8 ขอความร่วมมืองดจอดรถบนสะพานทุกแห่ง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน โดยระบุว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดงาน Countdown 2026 บริเวณเอเชียทีค และ ไอคอนสยาม ทั้งจะมีการจัดแสดงพลุ ในปีที่ผ่านๆ มา จะมีประชาชนบางท่าน จอดรถทิ้งไว้บนสะพาน เพื่อลงมาดูพลุ บช.น. และ บก.น.8 ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ห้ามจอดรถบนสะพาน ในเวลาที่มีการแสดงพลุดังนี้
1. สะพานพุทธฯ
2. สะพานพระปกเกล้า
3. สะพานตากสิน
4. สะพานพระราม3
5. สะพานกรุงเทพ
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจราจร ของประชาชนท่านอื่นๆ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน รวมทั้งการจอดรถกีดขวางการจราจร เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย