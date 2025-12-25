รมว.กลาโหมเขมรอ้าง จดหมายขอหยุดยิงแปลผิด

พลเอกเตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของตัวเอง ถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาส่งหนังสือขอเจรจาหยุดยิงตามกลไก GBC ถึงฝ่ายไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 256 ว่า เป็นข่าวปลอม
โดยโพสต์ของ นายพล เตีย เซ็ยฮา ระบุว่า "สื่อไทยบางแห่ง ทั้งที่เป็นสำนักข่าวหลักและสื่อโซเชียล ได้นำจดหมายทางการ (ที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย) ไปโพสต์ในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนว่าเป็น ‘เอกสารหลุด’
และถึงแม้เราจะมีทั้ง Google Translate หรือ AI อย่าง ChatGPT และ Gemini แต่ผลการแปลจากเครื่องมือเหล่านี้กลับไม่ตรงกับสิ่งที่สื่อไทยตีความและนำเสนอออกไปสู่สาธารณะเลย ตอนนี้ผมเลยรู้สึกสับสนจนบอกไม่ถูกแล้ว"