เงินบาทเปิดเช้านี้ อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.10 บาท/ดอลลาร์

25 ธ.ค. 2568



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (25 ธ.ค. 2568) ที่ระดับ 31.10 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.02 บาทต่อดอลลาร์