"วัน อยู่บำรุง" โพสต์แจ้ง จ่อไขก๊อก พปชร.พร้อมประกาศไม่ลงสมัคร สส.

นายวัน อยู่บำรุง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "จากที่ปรากฏเป็นข่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประกาศถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรา ๆ ท่าน ๆ ก็คงคาดเดาได้ว่าจริงๆ แล้วหมายถึงอะไร
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ผมคงไปต่อไม่ได้ วันที่ 25 ธ.ค.2568 จะเดินทางไป กกต. เพื่อลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และขอเว้นวรรคไม่ลงสมัคร สส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้
จากนี้จึงขอพัก ขอใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัคร สส.ของพรรคพลังประชารัฐ ทุกๆ ท่าน การเมืองต้องดูกันยาวๆ โอกาสหน้าพบกันใหม่ กราบขอบคุณลุงป้อมที่เอ็นดูผมมาโดยตลอดครับ"