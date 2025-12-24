"สามารถ" ยัน พปชร.ไม่ล่มสลาย "บิ๊กป้อม" ยังเป็นผู้นำพรรค-ยังเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1

นายสามารถ แก้วมีชัย กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และว่าที่ผู้สมัคร สส. เชียงราย กล่าวถึงกรณีที่พรรค พปชร. ถูกจับตามองว่าเกิดความสั่นคลอนและจะล่มสลาย หากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคฯ วางมือทางการเมือง ว่า ไม่มีอะไรล่มสลาย ทุกอย่างเดินตามแผนที่วางไว้ เพียงแต่ปรับเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ถึงแม้ พล.อ.ประวิตร ไม่ได้ลงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 ก็ไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคดูซอฟต์ลง เพราะที่ผ่านมาท่านก็แจกงานแบ่งกันทำอยู่แล้ว อย่างกรณีว่าที่ผู้สมัครก็ได้มอบให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรค ดูแล โดยที่ พล.อ.ประวิตร ยังเป็นผู้นำพรรค
นายสามารถ ยืนยันว่า พรรค พปชร. ไม่ได้ดาวน์ลง และพร้อมเลือกตั้ง ยังไปต่อได้แน่นอน โดยในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ จะให้ว่าที่ผู้สมัคร สส. ของพรรคมารับใบสมัครเพื่อไปสมัครกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเวลานี้คนที่จะลงสมัคร สส. ไปไหนไม่ได้แล้ว เพราะต้องมีกระบวนการไพรมารีโหวต ที่กำหนดให้ทุกพรรคต้องทำ
ขณะที่ตนเองก็ยังจะยึดมั่นอยู่ตรงนี้ และจะสู้ศึกเลือกตั้งที่ จ.เชียงราย เพราะเป็น สส. มาถึง 4 สมัย โดยเว้นวรรคไปสมัยครึ่งเพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ แต่มาถึงตอนนี้ผลโหวตเตอร์อยากให้ตนกลับไปทำงานเพื่อบ้านเมือง
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร จะอยู่สู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนส่งไม้ต่อให้คนอื่นใช่หรือไม่ นายสามารถ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้แบ่งงานหมดแล้ว ขณะที่ พล.อ.ประวิตร จะไปอยู่อีกบทบาทหนึ่ง เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร จะเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 อยู่ใช่หรือไม่ นายสามารถ กล่าวว่า ณ เวลานี้ พล.อ.ประวิตร ยังเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1