ศูนย์ปฏิบัติการ ทภ.1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 24 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 17 โดยมีการรบปะทะ เพื่อยึดครองพื้นที่ ใน 3 พื้นที่
1. พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา : ฝ่ายกัมพูชายังคงมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และต้านทานด้วยการยิงปืนใหญ่, เครื่องยิงลูกระเบิด และ BM- 21 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายเราสถาปนาที่มั่นวางแนวเครื่องกีดขวาง และได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุน ทำการยิงตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ และดำรงความมุ่งหมายรักษาที่มั่น
2. พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชายังคงพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และต้านทานด้วยการยิงปืนใหญ่, เครื่องยิงลูกระเบิด และ BM- 21 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายเราสถาปนาที่มั่นวางแนวเครื่องกีดขวาง และได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ และดำรงความมุ่งหมายรักษาที่มั่น
3. พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่น เป็นที่มั่นดัดแปลงแข็งแรง และใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด และ BM- 21 มายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่
นอกจากนี้ กองทัพอากาศได้ปฏิบัติการทางอากาศ โดย F-16 โจมตีที่หมายทางลึกของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเป็นคลังอาวุธและกระสุน ในพื้นที่ อ.บานอน จ.พระตะบอง
สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จำนวน 4 อำเภอ ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งเตือนให้อพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย โดยปัจจุบันได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้บริการ จำนวน 40 ศูนย์ มีประชาชน รวม 18,096 คน