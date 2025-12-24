ถก GBC ระดับเลขาฯ วันแรกจบแค่ 35 นาที นัดประชุมต่อ 25-27 ธ.ค.

เมื่อเวลาประมาณ 16.25 น. คณะผู้แทนกัมพูชานำโดย พลตรีแญม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ระดับเลขานุการ โดยมี พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ในฐานะเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุม
การประชุมครั้งนี้ใช้เวลาในการหารือเพียง 35 นาที เสร็จสิ้นลงในเวลา 17.00 น. โดยฝ่ายไทยยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะ ไม่ลงนามในข้อตกลงที่คลุมเครือ
ทั้งนี้ คาดว่ามีการหารือใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) ฝ่ายกัมพูชาต้องยุติการยิงโดยทันทีและต่อเนื่อง (2) การหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและมีผู้สังเกตการณ์ยืนยันการปฏิบัติ และ (3) ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังมีประเด็นสำคัญเรื่องการขอให้กัมพูชาเลิกใช้โบราณสถานและอาคารของประชาชน รวมถึงอาคารของแก๊งสแกมเมอร์เป็นฐานที่ตั้งทางทหาร
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นมีการเล่นแง่ทางการทูตเล็กน้อย โดยฝ่ายกัมพูชารอให้ฝ่ายไทยเดินไปหาที่บริเวณกลางสะพานข้ามพรมแดนก่อน จึงจะยอมเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่ประชุม
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะเลขานุการฝ่ายไทยได้เดินทางต่อไปยังชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว เพื่อแถลงผลการหารือ และเตรียมการสำหรับการประชุมในวันที่ 25-26 ธันวาคมต่อไป
หากการเจรจาในระดับเลขานุการลุล่วงด้วยดีและทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจต่อกัน คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงร่วมกัน ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2568 นี้