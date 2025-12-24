EOD เข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บ้านคลองแผง เตือน ปชช.งดเข้าใกล้พื้นที่

ภายหลังกองกำลังบูรพาเข้าควบคุมและยึดบ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นฐานที่มั่นเดิมของฝ่ายกัมพูชา พบวัตถุระเบิดสภาพพร้อมใช้งานหลายรายการ ประกอบด้วย ระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 4 ชุด ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN-2 จำนวน 2 ทุ่น เจ้าหน้าที่ EOD เข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการเก็บกู้ พร้อมเตือนประชาชนงดเข้าใกล้พื้นที่
ส่วนสถานการณ์ชายแดนตราด บ้านสามหลัง และด่านท่าเส้นทมอดา ฝ่ายไทยควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้ว กัมพูชาไม่ตอบโต้ เสียงปืนที่ดังตอนเช้ามืดเป็นการยิงพลุส่องสว่างตามยุทธวิธี และป้องกันฝ่ายกัมพูชาให้รู้ว่าเราป้องกันอยู่ อย่ารุกล้ำ และกำลังพลยุทโธปกรณ์ยังตรึงชายแดนพร้อมปะทะ ขณะที่ชาวบ้านกลับบ้านทำมาหากิน แต่ยังหวั่นใจ