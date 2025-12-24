xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +4.22 จุด มูลค่าซื้อขาย 28,615.83 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 4.22 จุด หรือ +0.33.% ที่ระดับ 1,275.33 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,615.83 ล้านบาท