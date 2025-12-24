ม.หอการค้าฯ คาดปีใหม่ปีนี้คนไทยใช้จ่ายสูงร่วม 1.11 แสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 6 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2568" พบว่าแผนการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปีใหม่ 2569 อยู่ที่ 111,609 ล้านบาท ทั้งนี้ การใช้จ่ายในปีนี้คาดขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2568 จะอยู่ที่ 1.9%
ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในช่วงปีใหม่ พบว่า ใช้จ่ายสำหรับตนเอง 62.6% ใช้จ่ายสำหรับผู้อื่น 1%% และใช้จ่ายทั้งตนเองและผู้อื่น 36.4% โดยการวางแผนทำกิจกรรมช่วงปีใหม่ พบว่า ไหว้พระ 30.3% สังสรรค์ 17.8% เคาวน์ดาวน์ 12.3% ท่องเที่ยวในประเทศ 9.5% ช้อปปิ้ง 9.3% ผักพ่อนอยู่บ้าน 8% ร้านอาหาร 4.8 เยี่ยมญาติ 4.3% ไปดูหนัง 1.1% ปฏิบัติธรรมอยู่วัด 1.1% ท่องเที่ยวต่างประเทศ 0.8% สวนสนุก 0.8%
สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ มีการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย (เครื่องประดับ/ทอง) เพิ่มขึ้น 41.2%เสื้อผ้า 34.4% สังสรรค์ เพิ่มขึ้น 27.5% ขณะที่ของขวัญยอดนิยมในช่วงปีใหม่ ซื้อกระเช้าของขวัญ 23.4% เงินสด 20.6% อาหารเสริม 12.5%
ขณะที่แหล่งที่มาของเงินใช้จ่าย พบว่าประชาชนนำเงินเดือนมาใช้จ่าย 28.6% เงินออม 36.8% เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 24.8% เงินโบนัส 8.4% อื่น ๆ 1.4%
สรุปแผนค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปีใหม่ พบว่า เลี้ยงสังสรรค์ มีมูลค่า 16,123 ล้านบาท ทำบุญ 10,477 ล้านบาท อุปโภคบริโภค 22,816 ล้านบาท สินค้าคงทน 5,262 ล้านบาท สินค้าฟุ่มเฟือย 3,040 ล้านบาท ไปเที่ยวในประเทศ 48,181 ล้านบาท เที่ยวต่างประเทศ 5,707 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายที่ประชาชนในช่วงปีใหม่ทั่วประเทศ ประมาณ 111,609 ล้านบาท
นายธนวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจช่วงปีใหม่ประชาชนยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ แต่ประชาชนก็มองว่าการจับจ่ายใช้สอยในแง่ของช่วงเทศกาลปีใหม่ ค่าครองชีพสูงกว่าปีก่อนๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่มูลค่าการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ 111,609 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 6 ปี