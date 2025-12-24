คปภ.เร่งบริษัทประกันชดเชยสินไหมภาคใต้ภายในสิ้นปี 68

นายคณานุสรณ์ เที่ยงตระกูล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมตรวจติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย เพื่อเร่งรัดบริษัทประกันภัยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยมีผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสูง จำนวน 27 แห่ง โดยขอให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีความเสียหายต่อรถยนต์ภายใน 7 วัน และความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบมาตรฐานภายใน 3 วัน นับแต่เอกสารครบถ้วน
โดยรถยนต์ทุกคันที่บริษัทประกันภัย ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วทั้งหมด และทุกบริษัทรับปากว่าจะดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยเร็ว เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยทุกรายนำเอกสารมาติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดให้ บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ที่เสียหายสิ้นเชิงเต็มจำนวนที่ระบุไว้ตามหน้าตารางกรมธรรม์ สำหรับรถยนต์ ที่ไม่เสียหายสิ้นเชิงจะสามารถจัดซ่อมตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ขณะเกิดเหตุ จึงขอให้ทุกบริษัทสื่อสารและสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยอย่างถูกต้อง
สำหรับผู้เอาประกันภัยที่แจ้งความเสียหายกับบริษัทแล้ว แต่ขาดการติดต่อเพื่อยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนกับบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยเร็วนั้น สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งให้ทุกบริษัทเร่งติดต่อให้ผู้เอาประกันภัยนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนทุกราย