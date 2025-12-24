ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปฏิทินหลวง 2569 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพรพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2569 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้ พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหทัยสมาคม) พระราชวังบางปะอิน วังไกลกังวล พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังขอความร่วมมือในการแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง โดยมี 3 เส้นทางเข้าพระบรมมหาราชวัง ดังนี้ 1. อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จากสนามหลวงมีบันไดเลื่อน ขึ้น – ลง ใกล้ประตูมณีนพรัตน์ 2. อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช จากท่าเรือท่าช้าง มีบันไดเลื่อน ขึ้น – ลง ใกล้ประตูวิมานเทเวศร์ 3. เข้า – ออก วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภา ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม เท่านั้น