ศาล รธน.นัดชี้ชะตาปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว. 21 ม.ค.69

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดำเนินการไต่สวนพยาน 6 ปาก ในคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 42 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรม สิ้นสุดลง เฉพาะตัว หรือไม่ เนื่องจากผู้ถูกร้องทั้งสองขณะดำรงตำแหน่งได้ใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของ กกต. อันเป็นการกลั่นแกล้ง กดดัน ข่มขู่ และครอบงำสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จนถือได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีเป็นหนังสือภายในวันที่ 6 มกราคม 2569 หากไม่ยื่นทันเวลา ถือว่าไม่ติดใจ ศาลรัฐธรรมนูญจึงนัดแถลงผลการพิจารณาด้วยวาจา ในวันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 09.30 น. และนัดฟังคำวินิจฉัยในวันเดียวกัน ในเวลา 15.00 น.