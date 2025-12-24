วุฒิสภาเห็นชอบ "สุชาติ สุนทรีเกษม-มนูภาน ยศธแสนย์" เป็นกรรมการ ป.ป.ช.

การประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ วันนี้ (24 ธ.ค.68) พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุชาติ สุนทรีเกษม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. แทน พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี และ นายมนูภาน ยศธแสนย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา แทนนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ที่มี พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานคณะกรรมาธิการ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยหลังประชุมลับ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนายสุชาติ สุนทรีเกษม ด้วยคะแนนเห็นชอบ 150 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง 28 คะแนน ส่วนนายมนูภาน ยศธแสนย์ ให้ความเห็นชอบ 162 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง 18 คะแนน
ผลการลงมติบุคคลทั้ง 2 ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือไม่น้อยกว่า 99 คะแนน จึงถือเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 15 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แก่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และ นายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แทนนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระเช่นเดียวกัน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน