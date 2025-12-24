ภท.เปิดตัวผู้สมัคร สส. ส่งครบทุกเขต ชู 'สีหศักดิ์-ศุภจี-เอกนิติ' นั่งรองนายกฯ บริหารประเทศ

พรรคภูมิใจไทยจัดการประชุมพรรคและแถลงนโยบายในการเลือกตั้ง 2569 นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมแกนนำพรรค อาทิ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รวมถึงแกนนำกลุ่มต่างๆ ที่เพิ่งเข้ามาอยู่พรรคภูมิใจไทย อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายสุชาติ ชมกลิ่น แกนนำรัฐบาลที่ถูกจับตาว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย มาร่วมอย่างพร้อมหน้า ทั้งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และว่าที่ผู้สมัคร สส.อทั้ง 500 คน เข้าร่วมประชุมอย่างคึกคัก
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอพิสูจน์ว่า ถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยกลับมา ตนจะให้นายสีหศักดื์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศ นางศุภจี จะไม่เพียงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการค้า ขณะที่นายเอกนิติ จะยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุมการคลังของแผ่นดิน ดูวินัยการเงินการคลัง ดูค่าเงินบาท นโยบายทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีมาก่อน แต่วันนี้มีแล้ว และจะทำงานครอบคลุม