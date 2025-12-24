ออสเตรเลียอนุมัติ กม.ปราบอาวุธปืนฉบับใหม่ หลังเกิดเหตุกราดยิงที่เลวร้ายในรอบหลายสิบปี

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วันนี้ (24 ธ.ค.) ว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลีย อนุมัติกฎหมายปราบปรามอาวุธปืนฉบับใหม่ที่ครอบคลุม และมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐสั่งห้ามการประท้วง หลังเกิดเหตุกราดยิงครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปี
แรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นจากเหตุกราดยิงที่ชายหาดบอนได ในเมืองซิดนีย์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย ทำให้รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐบาลกลางออสเตรเลีย เสนอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาวุธปืน และการห้ามวาทะสร้างความเกลียดชังในวงกว้าง
รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เรียกประชุมรัฐสภาอีกครั้ง เพื่อนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า “การปฏิรูปกฎหมายอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดในประเทศ” ซึ่งแผนการปฏิรูปดังกล่าวผ่านการลงมติในวุฒิสภาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และถูกส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับรองกฎหมายในภายหลัง
