ลิเบียประกาศไว้ทุกข์ต่อการสูญเสีย ผบ.ทบ.พร้อมคณะจากเหตุเครื่องบินเจ็ตตก

จากเหตุ พล.ท.โมฮัมเหม็ด อาลี อาเหม็ด อัล ฮัดดาด ผู้บัญชาการทหารบกของลิเบีย พร้อมคณะผู้ติดตามอีก 4 นาย และลูกเรือ 3 ราย เสียชีวิตทั้งหมด หลังเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว รุ่นดัสซอลต์ ฟอลคอน 50 ประสบอุบัติเหตุตกในแถบชานกรุงอังการา ตุรกีเมื่อคืนนี้ (23 ธ.ค.)นั้น
นายกรัฐมนตรีอับดุล ฮามิด ดเบเบห์ของลิเบีย แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายทหารและลูกเรือที่เสียชีวิต พร้อมประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศ 3 วัน โดยเริ่มจากวันนี้ (24 ธ.ค.) พร้อมระบุว่า เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับประเทศลิเบีย และชื่นชม พล.ท.อัล ฮัดดาด ทำงานอย่างเสียสละและทุ่มเทมาโดยตลอด
นายกรัฐมนตรีอับดุล ฮามิด ดเบเบห์ของลิเบีย แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายทหารและลูกเรือที่เสียชีวิต พร้อมประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศ 3 วัน โดยเริ่มจากวันนี้ (24 ธ.ค.) พร้อมระบุว่า เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับประเทศลิเบีย และชื่นชม พล.ท.อัล ฮัดดาด ทำงานอย่างเสียสละและทุ่มเทมาโดยตลอด