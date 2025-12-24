ไทยจ่อชี้พฤติกรรมกัมพูชาละเมิดกติกาสากล ในการปะชุม GBC ไทย-กัมพูชา 4 โมงเย็นนี้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา เริ่มประชุมวันนี้ (24 ธ.ค.) เป็นวันแรก ในเวลา 16.00 น. ที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ฝ่ายไทย นำโดย พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ร่วมประชุมกับฝ่ายเลขานุการฯ กัมพูชา
สำหรับการประชุมฝ่ายเลขาฯ GBC ไทย-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2568 จากนั้น จะเป็นการประชุม GBC ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย-กัมพูชา เป็นประธานร่วม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2568
ส่วนแนวทางการประชุม GBC ไทย-กัมพูชาครั้งนี้ ฝ่ายไทยจะชี้ถึงพฤติกรรมที่กัมพูชาละเมิดกติกาสากล 5 ข้อ คือ 1.การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (ครอบครอง–ผลิต–ใช้ทุ่นใหม่) 2.ใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นทหาร 3.ใช้ชุมชนเป็นที่ตั้งยิงอาวุธหนัก/ย้ายกลับชุมชนหลังยิง 4.ใช้อาคารพลเรือนเป็นที่ตั้ง/คลังอาวุธ (รวมถึงอาคารที่เชื่อมโยงสแกมเมอร์/คาสิโนถูกใช้ทางทหาร) และ 5. ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์และเป็นเครื่องมือกล่าวหาเมื่อเกิดความสูญเสีย
สำหรับการประชุมฝ่ายเลขาฯ GBC ไทย-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2568 จากนั้น จะเป็นการประชุม GBC ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย-กัมพูชา เป็นประธานร่วม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2568
ส่วนแนวทางการประชุม GBC ไทย-กัมพูชาครั้งนี้ ฝ่ายไทยจะชี้ถึงพฤติกรรมที่กัมพูชาละเมิดกติกาสากล 5 ข้อ คือ 1.การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (ครอบครอง–ผลิต–ใช้ทุ่นใหม่) 2.ใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นทหาร 3.ใช้ชุมชนเป็นที่ตั้งยิงอาวุธหนัก/ย้ายกลับชุมชนหลังยิง 4.ใช้อาคารพลเรือนเป็นที่ตั้ง/คลังอาวุธ (รวมถึงอาคารที่เชื่อมโยงสแกมเมอร์/คาสิโนถูกใช้ทางทหาร) และ 5. ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์และเป็นเครื่องมือกล่าวหาเมื่อเกิดความสูญเสีย