ข่าวปลอม อย่าแชร์! Set เปิดเรียนฟรีหลักสูตรหุ้นเข้าใจง่ายผ่านเพจ Life Progres ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรหุ้นที่เข้าใจง่ายเรียนฟรี มีใบเซอร์ ผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ Life Progres นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ Life Progres ได้แอบอ้างใช้โลโก้และชื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในการโฆษณาเชิญชวนลงเรียนหลักสูตรหุ้นเข้าใจง่าย เรียนฟรี พร้อมมีใบเซอร์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หลอกลวง แก่ผู้ที่พบเห็นให้หลงเชื่อ
