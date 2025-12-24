xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -0.77 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 17,832.74 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (24 ธ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,270.34 จุด ลดลง 0.77 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.06 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 17,832.70 ล้านบาท