"อนุดิษฐ์" ชี้การเมืองที่ดี ต้องพาประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่พากลับไปซ้ำรอยเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า การเมืองที่ดี ต้องพาประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่พากลับไปซ้ำรอยเดิม ก่อนจะเชื่อคำพูดสวย ๆ บนเวทีดีเบต ลองหยุดคิดสักนิดว่า พรรคดีแต่พูด เคยทำอะไรไว้กับประเทศนี้บ้าง พรรคที่เคยเรียกร้อง การปฏิวัติ แทนการแก้ปัญหาในระบบรัฐสภา พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลในช่วงเหตุการณ์รุนแรงกลางเมืองหลวง มีประชาชนเสียชีวิต แต่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ พรรคที่ทำให้คำว่า ปฏิรูปที่ดิน กลายเป็นตราบาป เอาที่ดินหลวงไปอยู่ในมือคนรวย  พรรคที่บริหารเศรษฐกิจล้มเหลว จนต้องขายหนี้ ขายทรัพย์สินของคนไทยให้ต่างชาติในราคาถูก  พรรคที่ตระบัดสัตย์ทางการเมือง พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่าง เมื่อถึงเวลาจริงพรรคที่มีคดีทุจริตซื้อเสียง สมาชิกบางคนติดคุก พรรคที่ยุบสภา หนีการลงมติไม่ไว้วางใจ คำถามคือ พรรคแบบนี้ มีสิทธิสอนใครเรื่องคุณธรรมทางการเมืองจริงหรือ