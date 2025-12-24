เหตุท่อก๊าซระเบิดในบ้านพักคนชรา รัฐเพนซิลเวเนีย พบตาย 3 เจ็บหลายราย

นายจอช ชาปิโร ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บหลายคน หลังเกิดเหตุท่อก๊าซรั่วระเบิดและเกิดไฟไหม้ที่บ้านพักคนชราชื่อ ซิลเวอร์เลค เนอร์ซิงโฮม(Silver Lake Nursing Home)ในเมืองบริสตอล รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเวลา 14.15 น.ของวันอังคาร (23 ธ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเวลา 02.15 น.ของวันนี้ (24 ธ.ค.) ตามเวลาประเทศไทย
แรงระเบิดทำให้อาคารทรุดตัวลงบางส่วน มีควันดำพวยพุ่งและเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วและทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่น ผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ประจำบ้านพักที่เกิดเหตุ ต้องเร่งช่วยลำเลียงคนชราออกจากอาคารทางหน้าต่าง บันไดและปล่องลิฟท์ สำหรับเรื่องสาเหตุที่แท้จริงของเหตุระเบิดยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า อาจมีสาเหตุจากท่อก๊าซรั่ว
