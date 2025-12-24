บางขุนเทียนเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นย่านพระราม 2 เตรียมลอกท่อบนถนน 2 ฝั่ง 10 ม.ค.69

น.ส.ภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไหลนองบนผิวจราจร บริเวณหน้าศูนย์การค้าปลีกฝั่งคู่ขนานพระราม 2 ปากทางเข้าถนนท่าข้าม จนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว ว่า สำนักงานเขตฯ ร่วมกับหมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่่ผ่านมา หมวดทางหลวงแสมดำแขวงทางหลวงธนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าศูนย์การค้าดังกล่าว
นอกจากนี้ จะเข้าดำเนินการลอกท่อบนถนนพระรามที่ 2 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณคลองสนามชัย-คลองพระยาราชมนตรี ช่วงวันที่ 10 มกราคม 2569 ขณะเดียวกัน สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบและมอบหมายภารกิจ เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก
นอกจากนี้ จะเข้าดำเนินการลอกท่อบนถนนพระรามที่ 2 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณคลองสนามชัย-คลองพระยาราชมนตรี ช่วงวันที่ 10 มกราคม 2569 ขณะเดียวกัน สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบและมอบหมายภารกิจ เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก