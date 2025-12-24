ฟินแลนด์เผย พ.ย.68 อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 10.6% จากความผันแปรตามฤดูกาล

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ วันนี้ (24 ธ.ค.) ว่า สำนักงานสถิติฟินแลนด์ เปิดเผยข้อมูลว่า อัตราการว่างงานโดยรวมเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังขจัดความผันแปรตามฤดูกาล เพิ่มขึ้นเป็น 10.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 8.9 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2567
นายเปตรี มาลิเนน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสมาคมผู้ประกอบการฟินแลนด์ กล่าวว่า วงจรเลวร้ายของการว่างงาน และความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ ยังคงฉุดรั้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในฟินแลนด์
อัตราการว่างงานสูงทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอ่อนแอลง ซึ่งจะลดการเติบโตของการใช้จ่ายภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาคเอกชนที่อ่อนแอ จะทำให้การฟื้นตัวในตลาดแรงงานช้าลง
