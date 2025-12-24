xs
ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 12:12 น. (ครั้งที่ 11) ราคาลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 65,950.00 บาท รับซื้อ 65,850.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 66,750.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 64,536.12 บาท