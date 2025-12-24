กทม.ร่วม พม.เร่งตรวจสอบคนไร้บ้าน-ขอทานย่านสุขุมวิท หวังจัดระเบียบสังคมอย่างยั่งยืน

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์คนไร้บ้านและขอทาน บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา จนถึงบริเวณหน้าสวนเบญจสิริ เขตคลองเตย เพื่อจัดระเบียบสังคมและให้ความช่วยเหลือเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน
สำหรับปฏิบัติการช่วงคืนวานนี้ (23 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบุคคลที่ใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักอาศัย พร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการสงเคราะห์และความช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ อาทิ การตรวจสอบและบันทึกประวัติบุคคลเพื่อวางแผนช่วยเหลือระยะยาว การสอบถามความสมัครใจในการเข้าพักพิง ตลอดจนการสอบถามความต้องการด้านการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างมั่นคง
