ราคาทองครั้งที่ 10 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 11:30 น. (ครั้งที่ 10) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 66,050.00 บาท รับซื้อ 65,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 66,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 64,627.08 บาท