ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์นำ ปชช.เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถโดยสาร นำประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจประชาชนที่เดินทาง ที่ต่างมีความตั้งใจในการเดินทางไปทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์