ราคาทองครั้งที่ 7 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 10:38 น. (ครั้งที่ 7) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 66,100.00 บาท รับซื้อ 66,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 64,672.56 บาท