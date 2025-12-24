เงินบาทเปิดตลาดวันนี้แข็งค่าต่อเนื่อง อยู่ที่ 31.06 บ./ดอลลาร์ หลังราคาทองตลาดโลกทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 31.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปีครึ่งครั้งใหม่ (นับตั้งแต่ 14 มิ.ย. 2564) ที่ระดับ 31.06 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงเช้าวันนี้ (8.48 น.) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ
ทั้งนี้ เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่า โดยน่าจะยังได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ถูกกดดันต่อเนื่อง เพราะแม้ว่า ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2568 ของสหรัฐฯ ที่ออกมาเมื่อวานนี้ จะขยายตัวดีกว่าที่คาดที่ 4.3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่ก็เป็นตัวเลขที่ผ่านไปแล้ว และตลาดยังคงมองว่า มีโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลงมากกว่า 1 ครั้งในปีหน้า นอกจากนี้ สกุลเงินเอเชียในภาพรวมก็มีทิศทางแข็งค่าสอดคล้องกับเงินเยนที่ทยอยแข็งค่ากลับมา (หลังจากที่ทางการญี่ปุ่นเตือนถึงการเข้าดูแลเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเงินเยนซึ่งอ่อนค่าลงมากและรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
