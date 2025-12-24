xs
หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้านี้ +2.16 จุด รวมมูลค่าซื้อขายรวม 11,129.83 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (24 ธ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,273.27 จุด ปรับขึ้น 2.16 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.17 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 11,129.83 ล้านบาท