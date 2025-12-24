วงการผ้าเหลืองฉาวอีก! สุ่มตรวจ 2 วัดดังในสุพรรณฯ พบพระลูกวัดเสพยา จับสึกทันที

นายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีพระลูกวัดดัง จำนวน 2 วัด ในพื้นที่ ต.พิหารแดง มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด จึงมอบหมายให้ นายชัยธัช เจษฎาปกรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำกำลังสมาชิกร้อย อส.อ.เมืองสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รอง ผอ. รมน. จังหวัด ส.พ.( ท ) นำกำลังพล กอ.รมน.เข้าตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 วัด
จากการตรวจปัสสาวะที่วัดแรก 8 รูป พบพระลูกวัดมีสารเสพติดในร่างกาย 1 รูป โดยเป็นพระแช่ม (นามสมมุติ) อายุ 68 ปี พบสารเสพติดในร่างกาย และยอมรับสารภาพว่า เสพยาเสพติดจริง
ส่วนการตรวจสอบอีกวัดใน ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณ ซึ่งวัดอยู่ไม่ไกลกันมาก โดยให้พระสงฆ์ทั้งวัด 8 รูป มาทำการตรวจปัสสาวะ ผลการตรวจสอบพบว่ามีพระลูกวัด พระไก่ (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี มีสารเสพติดในร่างกาย 1 รูป โดยยอมรับว่า เสพยาเสพติดจริง จากนั้นจึงทำการควบคุมตัวพระทั้งหมด 2 รูป นำตัวไปลาสิกขาและเข้ารับการบำบัดตามกระบวนการต่อไป
