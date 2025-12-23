บิ๊กกุ้ง ลงพื้นที่ช่องบก ให้กำลังใจกำลังพล - เยี่ยมผู้รับผลกระทบการรบไทย-กัมพูชา

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก (ที่ปรึกษา ผบ.ทบ.) และ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 (อดีต มทภ.2) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ช่องบก เพื่อให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน ได้พบปะพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งและเสียสละ จากนั้นเวลา 16.30 น. พล.ท.บุญสิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการรบไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพ วัดแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
