ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "ส.อ.กัมปนาท ทองแสง"

วันนี้ (23 ธ.ค.68) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.พงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่ ส.อ.กัมปนาท ทองแสง สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน 1 รอ.) ที่วัดเจริญสูง บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ส.อ.กัมปนาท ทองแสง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ
