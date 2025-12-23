ตร.ท่องเที่ยวจับผู้ต้องหาตามหมายจับรายที่ 700-701 ได้แล้ว หลังติดกล้อง AI อัจฉริยะ

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายการยกระดับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน บช.ทท. ได้ติดตั้งกล้อง AI อัจฉริยะแล้วใน 18 สถานี และจะดำเนินการให้ครบ ทั้ง 32 สถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทำให้สามารถตรวจสอบและคัดกรองบุคคลอันตรายตามหมายจับได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์
ทั้งนี้ ระบบสามารถสนับสนุนการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับรายที่ 700 และ 701 ได้สำเร็จ โดยเป็นผลงานของ สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมา (โคราช) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ สวญ.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมชุดสืบสวนและสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
