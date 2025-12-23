รมว.แรงงานยันไม่มีแรงงานกัมพูชาที่่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 ก.พ.69 ตามข่าว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยต้องเดินทางกลับประเทศ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้น กระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีเพียงคนต่างด้าวสัญชาติลาวและเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ได้ผ่อนผันให้คนต่างด้าวดังกล่าว สามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อีก 1 ปี ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2570
ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา หากเป็นกลุ่มที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2567 จะได้รับอนุญาตทำงานถึง 31 มี.ค. 2569 และกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้ว (ที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในวันที่ 13 ก.พ. 2568) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2567 และวันที่ 4 ก.พ. 2568 จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2570 และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2572 ดังนั้น จึงไม่มีแรงงานสัญชาติกัมพูชากลุ่มใดที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 2569
