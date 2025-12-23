โฆษก สธ.แถลงปิด 18 โรงพยาบาล 7 จังหวัดชายแดน ป้องกันอันตรายต่อบุคลากร

ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านสาธารณสุข ว่า มีการปิดโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดชายแดน รวมทั้งหมด 18 แห่ง โดยแบ่งเป็นการปิดโดยสมบูรณ์ 9 แห่ง และปิดบางส่วนเพื่อเปิดเฉพาะห้องฉุกเฉินอีก 9 แห่ง รวมถึงยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เกือบ 200 แห่ง ที่ต้องปิดทำการ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร และเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
สำหรับพื้นที่ จ.สระแก้ว มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ที่เริ่มทยอยอพยพคนไข้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนรองรับไว้ถึง 4 ระดับ หากมีการโจมตีด้วยอาวุธที่รุนแรงขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุดผ่านระบบโรงพยาบาลคู่เครือข่าย
