xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +1.43 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 31,407.37 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ธ.ค.) ดัชนี set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,271.11 จุด ปรับขึ้น 1.43 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.11 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 31,407.37 ล้านบาท