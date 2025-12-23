ปชช.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 43

สำนักพระราชวังรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. วันนี้ (23 ธ.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 43 แล้ว มีพสกนิกรจากทั่วประเทศแต่งกายไว้ทุกข์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกราชสกุลศิริวงศ์ ราชสกุลคเนจร ราชสกุลงอนรถ ราชสกุลลดาวัลย์ ราชสกุลชุมสาย ราชสกุลอุไรพงศ์ ราชสกุลอรณพ ราชสกุลสุบรรณ ราชสกุลสิงหรา ราชสกุลชมพูนุท ราชสกุลกำภู ราชสกุลอิศรศักดิ์ ราชสกุลจักรพันธุ์ ราชสกุลภาณุพันธุ์ ราชสกุลจิตรพงศ์ ราชสกุลนพวงศ์ ราชสกุลสุประดิษฐ์ ร่วมในพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
นอกจากนี้ ยังมีคณะบุคคล เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยฯ สิรินธรไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีซีเอสคอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ จ.หนองคาย จ.สุราษฎร์ธานี จ.อุทัยธานี จ.อุบลราชธานี เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ยังมีคณะบุคคล เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยฯ สิรินธรไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีซีเอสคอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ จ.หนองคาย จ.สุราษฎร์ธานี จ.อุทัยธานี จ.อุบลราชธานี เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ตลอดทั้งวัน