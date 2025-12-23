ครม.อนุมัติงบฯ 846 ล.จัดซื้อรถตรวจยานพาหนะระบบเอกซเรย์ หนุน ตร.จับยาเสพติด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (23 ธ.ค.) ว่า ครม. อนุมัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2569 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับค่าใช้จ่ายโครงการรถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนกลับ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตร.) จํานวน 3 คัน เนื่องจากมีความพยายามลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาในโซนภาคเหนือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตร.) แจ้งว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบมีไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปด้วยความสะดวก จึงขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสนับสนุนรถเอกซเรย์ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 846 ล้านบาท และสํานักงบประมาณอนุมัติวงเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการว่า ให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบของราชการ อย่างรอบคอบ และให้สํานักงบประมาณ ตรวจสอบราคาอีกครั้ง เนื่องจากในช่วงนี้ เป็นช่วงยุบสภา เรื่องนี้จะต้องนําเสนอให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบและมีความเห็นมา
