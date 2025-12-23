ผช.ผบ.ทอ.เตือน ปชช.ตั้งสติก่อนแชร์-เชื่อข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา แถลงถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง เน้นย้ำเรื่องความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยระบุว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกข้อกล่าวหา แต่จะขอยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมองว่าความนิ่งและความสม่ำเสมอในการนำเสนอความจริง คือความได้เปรียบในสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารที่กำลังเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นว่า สงครามในยุคปัจจุบันไม่ได้สู้รบกันด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรบกันด้วยคำพูด หรือ War of Words จึงขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่า ก่อนที่จะแชร์ข้อมูล ก่อนที่จะปักใจเชื่อ หรือก่อนที่จะเกิดอารมณ์โกรธแค้น ขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวของทางการให้แน่ชัดเสียก่อน
